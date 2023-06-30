Обвиняемую в убийстве мальчика опекуншу арестовали до 26 августа в Екатеринбурге

Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал обвиняемую в убийстве мальчика опекуншу до 26 августа. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает корреспондент «Известий».

Утром 26 июня начались поиски пропавшего шестилетнего мальчика по имени Далер, который, по словам его опекунши, ушел в неизвестном направлении, его поиски продолжались три дня.

29 июня его тело нашли в сумке на территории гаражного комплекса. По данным следствия, он был убит несколько месяцев назад. В пресс-службе главного управления МВД РФ по Свердловской области уточнили, что история с «пропажей» была подстроена.

Опекунше предъявлено обвинение в убийстве, истязании и мошенничестве при получении выплат. Следствие считает, что женщина на протяжении нескольких месяцев после смерти ребенка получала ежемесячные пособия на нужды, содержание и опекунство.

Кроме того, двоюродный брат ребенка рассказал «Известиям», что в течение шести месяцев опекунша шестилетнего Далера обманывала его родного отца. По словам мужчины, она присылала ему фото и заверяла, что с ребенком всё в порядке.

Как рассказал один из ее бывших воспитанников, она истязала Далера — кусала его и внушала, будто это делал его воображаемый друг.