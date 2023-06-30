Жару до +31 градуса спрогнозировали в Башкортостане

Синоптики спрогнозировали повышение температуры воздуха в первые июльские выходные в Башкортостане. Температура повысится до +31 градуса.

Согласно прогнозам, максимальная температура установится 30 июня и 1 июля. В ночные часы температура опустится до +13…+18 градусов. В субботу ожидаются кратковременные дожди и грозы, местами вероятен град. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

2 июля жара немного спадет. В ночные часы температура не превысит +15 градусов, в дневные часы ожидается +20…+25 градусов. Местами возможен сильный южный ветер.

В Биробиджане коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды. В городе ожидаются очень сильный дожди.