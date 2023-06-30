Опекунша погибшего в Екатеринбурге мальчика обманывала его родного отца

В течение шести месяцев опекунша погибшего в Екатеринбурге шестилетнего Далера обманывала его родного отца: она присылала ему фото и заверяла, что с ребенком всё в порядке. Об этом 30 июня «Известиям» рассказал двоюродный брат ребенка.

Он сообщил, что отец Далера сейчас находится в тюрьме, однако планирует выйти по условно-досрочному освобождению (УДО). О том, по какой статье обвинен мужчина, двоюродный брат погибшего ребенка не сообщил.

«Он ждет, чтобы его выпустили, чтобы хотя бы в похоронах участвовать», — сказал он.

Шестилетний Далер пропал в Чкаловском районе Екатеринбурга 26 мая. Поиски мальчика продолжались на протяжении трех дней, после чего его тело было найдено в сумке на территории гаражного комплекса того же района.

По данным следствия, мальчик умер несколько месяцев назад, хотя его опекунша сообщила о пропаже только 26 июня. Женщина была задержана 28-го числа.

Ей предъявлено обвинение в убийстве, истязании и мошенничестве при получении выплат. Следствие считает, что опекунша на протяжении нескольких месяцев после смерти ребенка получала ежемесячные пособия на нужды, содержание и опекунство.

По словам одного из ее бывших воспитанников, она истязала Далера — кусала его и внушала, будто это делал его воображаемый друг.