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На фоне ухода Tinder россиянки на «Мамбе» стали знакомиться сами в два раза чаще

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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После прекращения работы в России приложения для онлайн-знакомств Tinder женщины стали в два раза чаще знакомиться первыми в российском аналоге «Мамба», рассказали 30 июня «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса.

«В мае-июне 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года число регистраций выросло на 25% среди мужчин и на 17% среди женщин. 78% новых регистраций приходится на пользователей iOS. Новых анкет стало больше в Москве, Петербурге и Сочи. Интересно, что новые пользовательницы активно лайкают мужчин — на 27% больше, чем до мая 2023 года, и в два раза чаще пишут первыми», — отметил собеседник издания.

Россияне стали всё чаще искать пару для серьезных отношений. Тем временем среди мужчин и женщин вырос спрос на поиск пары для путешествий.

«Число мужчин, которые ищут отношения и брак, увеличилось на 17%. Количество мужчин, кто ищет девушку для переписки, упало на 34%, а число мужчин, ищущих пару для путешествий, выросло на 25%», — говорится в публикации.

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30 июня Tinder ушел из России. Все платные подписки российских пользователей перестают автоматически продлеваться. Если срок действия подписки истекает после 30 июня, человек вправе запросить возврат средств согласно инструкции.

Об уходе из России компания Match Group, которая является владельцем ряда онлайн-сервисов для знакомств, в том числе Tinder, сделала объявление 2 мая.

В тот день депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать альтернативную социальную сеть с помощью православной церкви.

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