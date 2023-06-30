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Водитель погиб в загоревшемся после ДТП авто в Карелии

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В Муезерском районе Карелии в загоревшейся после опрокидывания машине погиб пенсионер. Об этом региональная прокуратура сообщает в пятницу, 30 июня, в своем Telegram-канале.

Авария произошла накануне вечером, 29 июня, на 145-м км автодороги А-137 Кочкома – госграница. По предварительным данным, 62-летний житель Костомукши за рулем «Нивы» не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся в кювет, после чего загорелся.

Водитель оказался заблокированным в машине и не смог выбраться, пишет ИА «Карелinform» со ссылкой на очевидцев. Мужчина погиб.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. ОМВД России по Муезерскому району организовало процессуальную проверку, ход которой находится на контроле прокуратуры.

28 июня на 22-м км федеральной трассы А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский столкнулись ВАЗ-2107 и Volkswagen Polo. От удара «семерка» загорелась. Оба водителя погибли на месте.

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