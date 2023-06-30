Жители Псковской области отдали мошенникам больше 2 млн рублей

Жители Псковской области лишились порядка 2 млн рублей из-за мошенников. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на региональное управление МВД.

Средств лишились жители Пскова, Великих Лук и Дедовичей. В правоохранительных органах уточнили, что мошенники звонили потерпевшим и представлялись сотрудниками банков. Они рекомендовали немедленно оформить кредиты и перечислить средства на «безопасные» счета.

Также злоумышленники выманивали средства под предлогом денежного вознаграждения за освобождение родственников от выдуманного ДТП. Все потерпевшие обратились в полицию, проводится проверка.

В Санкт-Петербурге мошенники вынудили профессора университета перевести на посторонние счета 2,5 млн рублей. Они убедили мужчину, что в его отношении проводится расследование.