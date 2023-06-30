Реклама
Прямой эфир
Экономика
Торгово-промышленная палата РФ поддержала законопроект о налоге на сверхприбыль
Мир
Евросоюз призвал Китай оказать давление на Россию из-за конфликта на Украине
Авто
Правительство не поддержало проект об отмене запрета на тонировку стекол авто
Новости компаний
Российскому малому бизнесу помогут увеличить оборотные средства
Мир
Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе из-за беспорядков во Франции
Мир
Лавров заявил о намерении РФ обеспечить беднейшие страны зерном безвозмездно
Общество
СК РФ возбудил уголовное дело после гибели рабочих «Елховнефти» в Татарстане
Общество
Чернышенко заявил об активной интеграции новых регионов России
Общество
Вильфанд спрогнозировал жаркую погоду в Москве в начале июля
Общество
Серебряные медали будут получать выпускники с двумя четверками в аттестате
Общество
В Роспотребнадзоре подтвердили выявление сибирской язвы у жителя Тувы
Общество
Сбой в отправке багажа произошел в аэропорту Шереметьево
Политика
Лавров отметил признательность России Сербии
Сюжет:

Лавров заявил об использовании ВФУ гражданской инфраструктуры в Краматорске

Лавров: ВФУ использовали гражданскую инфраструктуру в Краматорске для встреч с наемниками
0
Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские националисты в Краматорске Донецкой Народной Республики (ДНР) использовали гражданскую инфраструктуру для встреч и совещаний с наемниками, в связи с этим Вооруженные силы России будут продолжать наносить удары по подобным собраниям боевиков. Об этом 30 июня сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«То, что Украина использует гражданские объекты для проведения всяких совещаний наемников, западных генералов и инструкторов со своими военными, это вина Украины. Если мы будем обнаруживать вот такие собрания, наподобие того, что было на днях в Краматорске, мы будем их уничтожать. Потому что это люди, которые объявили нам войну», — указал министр на брифинге.

Глава МИД РФ отметил, что он попросил бы страны НАТО, которые проводят тренировки для украинцев, обратить внимание на использование гражданской инфраструктуры в военных целях со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он отметил, что данный факт является военным преступлением.

Ударная сполна: в Краматорске поразили важный штаб ВФУ
Уничтожены два генерала, до 50 офицеров, до 20 иностранных наемников и военных советников

Ранее, 27 июня, Минобороны РФ проинформировало, что ВС РФ нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске. В результате были уничтожены два генерала, до 50 офицеров вооруженных формирований Украины (ВФУ), до 20 иностранных наемников и военных советников.

Тогда же военный эксперт Владислав Шурыгин отметил, что ракетная атака по украинскому штабу в Краматорске — это болезненный удар для ВФУ.

Экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер подтвердил 28 июня, что российские войска во время удара по Краматорску ликвидировали прибывших туда для консультаций ВФУ американских наемников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023