Украинские националисты в Краматорске Донецкой Народной Республики (ДНР) использовали гражданскую инфраструктуру для встреч и совещаний с наемниками, в связи с этим Вооруженные силы России будут продолжать наносить удары по подобным собраниям боевиков. Об этом 30 июня сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«То, что Украина использует гражданские объекты для проведения всяких совещаний наемников, западных генералов и инструкторов со своими военными, это вина Украины. Если мы будем обнаруживать вот такие собрания, наподобие того, что было на днях в Краматорске, мы будем их уничтожать. Потому что это люди, которые объявили нам войну», — указал министр на брифинге.

Глава МИД РФ отметил, что он попросил бы страны НАТО, которые проводят тренировки для украинцев, обратить внимание на использование гражданской инфраструктуры в военных целях со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он отметил, что данный факт является военным преступлением.

Ранее, 27 июня, Минобороны РФ проинформировало, что ВС РФ нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске. В результате были уничтожены два генерала, до 50 офицеров вооруженных формирований Украины (ВФУ), до 20 иностранных наемников и военных советников.

Тогда же военный эксперт Владислав Шурыгин отметил, что ракетная атака по украинскому штабу в Краматорске — это болезненный удар для ВФУ.

Экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер подтвердил 28 июня, что российские войска во время удара по Краматорску ликвидировали прибывших туда для консультаций ВФУ американских наемников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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