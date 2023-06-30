Российскому малому бизнесу помогут увеличить оборотные средства

Сбербанк увеличил лимит рассрочки на закупку товаров для малого бизнеса с 3 млн до 10 млн рублей. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.



Он отметил, что на сервис «Рассрочка для бизнеса» фиксируется высокий спрос. «Статистика с начала года внушительная: число предпринимателей, воспользовавшихся сервисом, выросло более чем в три раза — с 6,8 тыс. до 23 тыс., а общая сумма лимитов увеличилась в 4,5 раза — с 14,6 млрд рублей до 65 млрд рублей», — рассказал Попов.



По его словам, сервисы банка помогают бизнесу сохранять финансовую гибкость и дают возможность увеличить оборотные средства.



Сервис «Рассрочка для бизнеса» позволяет предпринимателям осуществлять b2b закупки на онлайн-площадках свыше 200 партнеров «Сбера». Беспроцентный период составляет 30 дней. После возврата потраченной суммы лимит восстанавливается.



Сервис доступен ИП и ООО с расчетным счетом в «Сбере», которые открыли бизнес не менее шести месяцев назад и которые за прошедший год получили выручку не более 800 млн рублей. Кроме того, у предпринимателей не должно быть действующих кредитов в банке.