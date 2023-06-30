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Зеленодольский водоканал выплатит 33 млн рублей за причинение вреда Волге

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Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск Росприроднадзора о взыскании с АО «Зеленодольский водоканал» 33 млн рублей ущерба, причиненного Волге в результате сброса неочищенных сточных вод. Об этом сообщает Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора.

В январе 2022 года была проведена проверка выполнения ранее выданного предписания о соблюдении нормативов концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в реку Волгу АО «ЗВКС» и пгт. Васильево уже после очистки, пишет InKazan.ru.

Как выяснилось, требования Росприроднадзора выполнены не были. В пробах воды «зафиксировано превышение по аммоний-иону, БПК-5, взвешенным, железу общему, кальцию, нитрит-иону, сульфат-иону, фосфатам, нефтепродуктам», рассказали в ведомстве.

АО «ЗВКС» должно возместить ущерб, который специалисты Росприроднадзора оценили в 33,2 млн рублей, а также выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.

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