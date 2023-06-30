Сотни некомплектных Kia обнаружили на площадках «Автотора»

На одной из площадок калининградского завода «Автотор» обнаружены несколько сотен некомплектных автомобилей Kia местного производства, сообщает в пятницу, 30 июня, Autonews.ru.

Как сообщают журналисты, большинство автомобилей на стоянке завода состоят из таких моделей, как Kia Soul, Seltos и Cerato. По словам представителей «Автотора», эти автомобили были выпущены до февраля 2022 года, когда остановился выпуск корейских авто в России.

В оставшихся на площадках Kia отсутствуют детали интерьера, приборные панели, блоки системы мультимедиа. На калининградском заводе надеются в ближайшем будущем найти недостающие детали, чтобы доукомплектовать автомобили и реализовать их на рынке.

29 июня стало известно, что новый седан китайской марки Chery будет доступен в двух комплектациях и одной спецверсии. Chery Arrizo 8 — одноклассник седанов Toyota Camry и Kia K5, хотя и немного уступает им в размерах. Длина новинки — 4757 мм, а колесная база — 2790 мм.

Под капотом турбомотор 1,6, развивающий 186 л.с. и 275 Н·м. Он работает в паре с семиступенчатым роботом и с места до 100 км/ч разгоняет машину за 8,9 с. Задний ряд просторный и оснащен подогревом сидений, однако спинка дивана второго ряда складывается не по частям, а целиком.