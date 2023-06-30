Уголовное дело возбудили из-за сжигания опасных отходов на Ставрополье

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту утилизации опасных отходов в Ставропольском крае. Организация занималась сжиганием мусора.

По данным правоохранительных органов, организация занималась уничтожением отходов с 2021 по 2022 год. Организация сжигала мусор разного класса опасности, не получив заключение государственной экологической экспертизы. Работы осуществлялись в границах второй зоны округа горно-санитарной охраны Ессентуков. Об этом сообщает NewsTracker.

Компания занималась уничтожением медицинских отходов, содержавших биологические вещества. В следственном комитете пришли к выводу, что существовала угроза причинения существенного вреда здоровью населения и окружающей среде.

Уголовное дело возбуждено по признакам нарушения правил обращения с экологически опасными веществами и отходами.