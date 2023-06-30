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Лавров не увидел оптимизма в действиях Запада вокруг Арктики

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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Действия западных стран вокруг Арктики не вызывают оптимизма, Россия отреагирует на них. Об этом заявил 30 июня глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы всегда отмечали и получали согласие других коллег по Арктическому совету, что нет в этом регионе вопросов, которые требовали бы решения через проецирование военной силы. Но аппетиты НАТО растут. Видите, «съели» Финляндию, сейчас еще пытаются Швецию как-то отговорить сжигать Кораны, чтобы поскорее ее вовлечь в Североатлантический альянс», — сказал Лавров в ходе брифинга.

Министр отметил, что подобные процессы не вызывают оптимизма, Россия будет учитывать действия Запада «своими военно-техническими действиями».

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Ранее, 22 июня, президент РФ Владимир Путин указал на приоритет вопросов освоения Арктики и сбережения ее природного богатства в последние годы являются приоритетными для России. Он отметил важность активного подключения волонтеров, студентов, представителей общественных организаций и бизнес-структур к решению задач по этой теме.

Кроме того, 1 июня газета The New York Times сообщила, что изменение климата ускоряет и усиливает конкуренцию в Арктике России, Китая и Запада, при этом США опасаются, что Москва нанесет «красный правый хук» Вашингтону в этом регионе. В статье отметили, что РФ остается арктической державой с военно-морскими базами и ядерными ракетами, размещенными на Крайнем Севере, а также на Кольском полуострове, недалеко от Норвегии, и в Калининграде, граничащем с Польшей и Литвой.

В мае посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов отметил, что наращивание военного потенциала НАТО в Арктике может привести к эскалации в регионе. Он также отметил усиление курса Запада на противоборство и конфронтацию.

В апреле дипломат заявил, что российская сторона сомневается в возобновлении конструктивной работы Арктического совета на фоне политики США и Североатлантического альянса, ведущей к нарастанию конфликтного потенциала в Заполярье.

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