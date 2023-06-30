СК РФ возбудил уголовное дело после гибели рабочих «Елховнефти» в Татарстане

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух рабочих на предприятии «Елховнефть» в Татарстане в результате взрыва и последующего возгорания резервуара. Об этом сообщили 30 июня в следственном управлении Следственного комитета РФ (СК РФ) по региону.

«По данному факту <…> возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах»)», — отмечается на сайте ведомства.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия, решается вопрос о назначении экспертиз.

Трагедия случилась утром в этот же день в селе Старое Маврино в Заинском районе республики. На территории нефтегазодобывающего управления «Елховнефть» прогремел взрыв во время работ по очистке резервуара, после чего начался пожар. Погибли двое рабочих 1976 и 1987 годов рождения.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану, сообщение о ЧП поступило в 10:21. Площадь пожара недействующего наземного резервуара, который находился на реконструкции, составила 2 кв. м. В 11:01 возгорание было потушено.