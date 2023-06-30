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АвтоВАЗ отреставрировал 25-летний концепт Lada Rapan

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Фото: vk.com/anazavode
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Сотрудники музея АвтоВАЗа восстановили уникальный концепт-кар 1998 года Lada Rapan, сообщает 30 июня паблик «На заводе» в социальной сети «ВКонтакте».

Процесс реставрации Rapan занял три месяца. Главной проблемой в процессе восстановления автомобиля, рассказали сотрудники музея, стала необычная конструкция концепта. По словам мастера участка доработки мелких серий Гаруна Ибрагимова, реставраторам надо было «попытаться вообще разобраться, из чего концепт-кар состоит».

Не меньшую сложность составил подбор материалов, которые за прошедшие две с половиной декады перестали использовать в автомобилестроении. В результате конструкторы решили не перекрашивать Rapan, оставив оригинальное лакокрасочное покрытие. Вместо этого реставраторы решили полностью восстановить салон концепта.

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22 июня стало известно, что перспективная разработка АвтоВАЗа Lada Iskra, которая придет на смену семейству Granta, получит такую опцию, как панорамная крыша.

Премьера Lada Iskra должна состояться в конце 2024 года, а продажи автомобиля начнутся в 2025-м. По словам Дениса Мантурова, главы Минпромторга, новое семейство автомобилей Iskra, которое будет представлено в виде седана и универсала, сделает огромный шаг вперед по сравнению с нынешними Lada Granta.

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