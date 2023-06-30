АвтоВАЗ отреставрировал 25-летний концепт Lada Rapan

Сотрудники музея АвтоВАЗа восстановили уникальный концепт-кар 1998 года Lada Rapan, сообщает 30 июня паблик «На заводе» в социальной сети «ВКонтакте».

Процесс реставрации Rapan занял три месяца. Главной проблемой в процессе восстановления автомобиля, рассказали сотрудники музея, стала необычная конструкция концепта. По словам мастера участка доработки мелких серий Гаруна Ибрагимова, реставраторам надо было «попытаться вообще разобраться, из чего концепт-кар состоит».

Не меньшую сложность составил подбор материалов, которые за прошедшие две с половиной декады перестали использовать в автомобилестроении. В результате конструкторы решили не перекрашивать Rapan, оставив оригинальное лакокрасочное покрытие. Вместо этого реставраторы решили полностью восстановить салон концепта.

22 июня стало известно, что перспективная разработка АвтоВАЗа Lada Iskra, которая придет на смену семейству Granta, получит такую опцию, как панорамная крыша.

Премьера Lada Iskra должна состояться в конце 2024 года, а продажи автомобиля начнутся в 2025-м. По словам Дениса Мантурова, главы Минпромторга, новое семейство автомобилей Iskra, которое будет представлено в виде седана и универсала, сделает огромный шаг вперед по сравнению с нынешними Lada Granta.