В Москве пособника террористов приговорили к 5,5 года колонии

Военный суд приговорил мужчину к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.

«Вступил в законную силу обвинительный приговор пособнику запрещенной в России международной террористической организации», — рассказали в ведомстве.

По данным ФСБ, задержанный являлся сторонником группировки «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России). Он размещал в социальных сетях видеозаписи, которые содержат пропаганду терроризма и идеологии деятельности группировки.

Ранее, 23 мая, В Москве суд приговорил члена террористической группировки «Хизб ут-Тахир» (запрещена в России) Бахрома Хамроева к 14 годам лишения свободы. Ему также будет запрещено администрировать сайты в течение четырех лет. Мужчине вменяли публичные призывы к терроризму в интернете и организацию деятельности террористической организации.