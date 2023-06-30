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Лавров отметил признательность России Сербии

Лавров: Россия признательна Сербии за открытость для контактов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россия признательна правительству и президенту Сербии Александру Вучичу за открытость для контактов. Об этом заявил 30 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Наши контакты с Сербией регулярны, мы очень признательны и президенту, и премьер-министру, министрам правительства Сербии за то, что они всегда открыты для контактов с нашим послом, они очень полезны и плюс мы всегда имеем возможность общаться по телефону», — сказал Лавров в ходе брифинга.

Так, глава МИД РФ уточнил, что Москва и Белград согласовывают поездку министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича в Россию. Лавров напомнил, что российская делегация в 2022 году собиралась отправиться в республику, однако Запад воспрепятствовал этому. По его словам, соседние с Сербией страны заставили запретить пролет российского самолета.

Летнее обострение: возможен ли компромисс между Белградом и Приштиной
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Ранее, 9 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад притворно осуждает косовские власти за разжигание конфликта, а на деле пытается максимально отдалить Сербию от России. Она указала, что Москва наблюдает некоторую стабилизацию обстановки на севере Косово и Метохии. Однако коренные причины обострения по-прежнему не устранены, поскольку западные страны не в состоянии сделать правильных выводов из своих действий.

Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров четырех муниципалитетов, где проживают преимущественно сербы. Бойцы косово-албанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в ряде районов, что привело к столкновениям.

29 мая тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти с требованиями отзыва косово-албанских мэров и отвода косовской полиции. Вечером начались столкновения между протестующими и международными силами безопасности KFOR. В ходе беспорядков пострадали 52 серба и 41 боец контингента альянса.

3 июня сербский адвокат Горан Петрониевич рассказал «Известиям», что НАТО преследует свои цели в дестабилизации ситуации на Балканах. По его словам, сербов, которым не понравилось присутствие боснийских чиновников в администрациях городов на севере Косово, втянули в политический конфликт. По мнению адвоката, целенаправленные действия НАТО могут привести к исчезновению Сербии.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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