Экстренное предупреждение о пожарной опасности объявили на Колыме

В Магаданской области в период с 1 по 3 июля сохранится высокая пожарная опасность. Объявлено экстренное предупреждение.

Как сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на ФГБУ «Колымское УГМС», ситуация будет сложной в Среднеканском, Тенькинском, Хасынском, Сусуманском и континентальной части Ольского муниципального округа.

Пожарная опасность в этих районах оценивается IV классом, сказали в ведомстве.

Ранее экстренное предупреждение о высокой пожарной опасности было объявлено в Магаданской области в период с 24 по 26 июня. Четвертый класс пожарной опасности ожидался в Ольском, Тенбкинском, Хасынском, Ягоднинском, Среднеканском муниципальных округах, а также в континентальной части Северо-Эвенского округа.