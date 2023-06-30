Минувший четверг стал самым теплым днем в Петербурге

Четверг, 29 июня, стал самым теплым днем июня в Петербурге в 2023 году, заявил главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов в своем Telegram.

«Неожиданно даже для меня вчерашний день в Санкт-Петербурге стал самым теплым в июне этого года», — написал специалист, его цитату приводит ИА FlashNord.

По его словам, днем средняя температура составила 22,9 градуса, а максимальная — 27,8 градуса. В итоге оказалось перекрыто очень высокое значение температуры 22 июня, когда воздух прогревался до 29,3 градуса, отмечает телеканал «78».

Колесов добавил, что 30 июня ожидается до +27 градусов, а также кратковременный дождь с грозой.