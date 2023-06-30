Лавров сообщил об эвакуации детей с Украины в безопасные регионы РФ

Эвакуированные с Украины дети находятся в безопасности в регионах России и при запросе от их родителей, если таковые объявятся, смогут вернуться в свои семьи. Об этом заявил 30 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Нас очень волнует судьба детей, которые оказываются в зонах конфликтов… Все дети, которые находятся сейчас на российской территории, они все известны, их имена никто не скрывает. Координаты, где они находятся, никто не скрывает. И если у этих детей есть родители или родственники прямые, они имеют полное право этих детей забрать», — заявил министр на брифинге.

Лавров также добавил, что несколько десятков детей уже вернулись к своим родственникам, когда те нашлись. Кроме того, около 200 украинских детей были просто устроены на проживание в семьи в России, и они не проходили никакой процедуры усыновления, отметил глава МИД РФ.

Россия, в свою очередь, намерена добиваться правды в вопросе положения прав детей на Украине на основе своего расследования, резюмировал он.

4 апреля уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что большинство из 2 тыс. детей из зоны специальной военной операции, отдыхавших в Краснодарском крае и Крыму, вернулись с отдыха к родителям.

Она отметила, что часть их родителей находится в Евросоюзе. Россия передала информацию об этих детях в Международный комитет Красного Креста и надеется, что там помогут в их воссоединении с семьями.

16 февраля президент России Владимир Путин заявил на встрече с Львовой-Беловой, что число обращений об усыновлении детей из Донбасса растет. В свою очередь, омбудсмен рассказала главе государства, что усыновила 15-летнего ребенка из Мариуполя.

26 октября прошлого года Львова-Белова рассказала, что почти 350 детей-сирот из Донбасса удалось устроить в приемные семьи в 16 регионах России.

Между тем в офисе украинского омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирины Сусловой 18 июня 2023 года сообщили о 240 случаях изъятия детей у беженцев в странах Евросоюза из-за неправильно оформленных документов. Отмечалось, что социальные службы изымали детей из семей украинских беженцев «из-за различий в законодательстве».

Президент РФ Владимир Путин еще 30 мая 2022 года подписал указ, согласно которому дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также недееспособные лица, являющиеся гражданами Луганской и Донецкой народных республик или Украины, могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.