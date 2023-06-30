Реклама
Прямой эфир
Общество
Вильфанд спрогнозировал жаркую погоду в Москве в начале июля
Общество
Серебряные медали будут получать выпускники с двумя четверками в аттестате
Общество
В Роспотребнадзоре подтвердили выявление сибирской язвы у жителя Тувы
Общество
Сбой в отправке багажа произошел в аэропорту Шереметьево
Политика
Лавров отметил признательность России Сербии
Происшествия
Взрыв произошел на территории нефтегазодобывающего управления «Елховнефть» в Татарстане
Мир
Лавров заявил о намерении РФ добиться скорейшего расширения Совбеза ООН
Мир
Российского хоккеиста задержали по подозрению в шпионаже в Польше
Происшествия
В Зеленограде двое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов
Туризм
Россияне стали больше интересоваться поездками в Азербайджан
Экономика
Курс доллара превысил 88 рублей впервые с 29 марта 2022 года
Общество
Суд принял решение по делу семи осужденных из-за пожара в «Зимней вишне»
Общество
Минтранс сообщил о росте авиаперевозок из РФ в Китай в январе–мае этого года

Первый этап фотомониторинга тигров завершили в Анюйском нацпарке

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровском крае в Анюйском национальном парке обитают от 18 до 22 амурских тигров. Таковы предварительные результаты первого весенне-летнего этапа работ по фотомониторингу этих животных. Он проводился в период с начала апреля по 20-е числа июня.

В ФГБУ «Заповедное Приамурье» ИА AmurMedia рассказали, что за это время специалисты исследовали фотоловушки, установленные в урочищах Богбасу, Соломи, Переезд и Опорный в северной части нацпарка, урочищах Кия-Горный в восточной и урочищах Бихан, Нило, Бира в центральной частях парка.

Всего было проверено 18 точек, и в результате в урочищах Богбасу, Соломи и Опорный тигра не обнаружили. Это было ожидаемо, так как самца, жившего там, застрелили охотники, а тигрица погибла от истощения. В урочище Переезд фотоловушка также тигра не зафиксировала, однако на земле заметили суточные следы самца.

Количество тигров, обитающих в Анюйском нацпарке, определят к концу 2023 года. Пока эксперты сделали вывод, что численность этих животных кардинально не меняется. Работы по проверке фотоловушек завершат к концу июля. Осталось исследовать еще 39 точек.

Ранее, 30 июня, сообщалось, что в Хабаровском крае на лесозаготовителя напал истощенный амурский тигр. Это произошло на деляне в 5 км от поселка Золотой муниципального района им. Лазо. Пострадавший получил легкие повреждения.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023