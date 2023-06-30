Первый этап фотомониторинга тигров завершили в Анюйском нацпарке

В Хабаровском крае в Анюйском национальном парке обитают от 18 до 22 амурских тигров. Таковы предварительные результаты первого весенне-летнего этапа работ по фотомониторингу этих животных. Он проводился в период с начала апреля по 20-е числа июня.

В ФГБУ «Заповедное Приамурье» ИА AmurMedia рассказали, что за это время специалисты исследовали фотоловушки, установленные в урочищах Богбасу, Соломи, Переезд и Опорный в северной части нацпарка, урочищах Кия-Горный в восточной и урочищах Бихан, Нило, Бира в центральной частях парка.

Всего было проверено 18 точек, и в результате в урочищах Богбасу, Соломи и Опорный тигра не обнаружили. Это было ожидаемо, так как самца, жившего там, застрелили охотники, а тигрица погибла от истощения. В урочище Переезд фотоловушка также тигра не зафиксировала, однако на земле заметили суточные следы самца.

Количество тигров, обитающих в Анюйском нацпарке, определят к концу 2023 года. Пока эксперты сделали вывод, что численность этих животных кардинально не меняется. Работы по проверке фотоловушек завершат к концу июля. Осталось исследовать еще 39 точек.

Ранее, 30 июня, сообщалось, что в Хабаровском крае на лесозаготовителя напал истощенный амурский тигр. Это произошло на деляне в 5 км от поселка Золотой муниципального района им. Лазо. Пострадавший получил легкие повреждения.