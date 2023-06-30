Эстафета семейных команд пройдет в Калуге

Эстафета семейных команд пройдет 9 июля в Центральном парке культуры и отдыха в Калуге. Мероприятие начнется в 12:00, сообщает газета «Весть».

Марафон посвящен Дню семьи, любви и верности. Принять участие в соревновании могут команды из трех человек. Если команда состоит только из детей, то на забеге обязаны присутствовать родители.

Организатором мероприятия «Семейная команда» выступает региональное отделение российского движения детей и молодежи «Движение первых». Зарегистрироваться на эстафету можно на сайте проекта.