Фура насмерть сбила пешехода на трассе в Саратовской области

В Петровском районе Саратовской области водитель фуры насмерть сбил мужчину. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в ночь на 30 июня на трассе недалеко от села Озерки. По предварительным данным, 45-летний водитель грузовика Volvo с полуприцепом допустил наезд на 52-летнего мужчину.

В результате ДТП пешеход получил различные травмы, от которых скончался на месте, пишет ИА «Взгляд-инфо». Обстоятельства наезда устанавливаются.

27 июня на территории складских помещений во Владивостоке грузовик врезался в легковушку Honda CR-V, а затем наехал на работника склада 1967 года рождения. Рабочий погиб.