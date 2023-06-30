Глава Минприроды и его предшественник приедут в Воронеж

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов приедет в Воронеж 14 июля. Целью его визита станет участие в мероприятии на площадке Воронежского биосферного заповедника им. В.М. Пескова, сообщает ИА «Абирег» в пятницу, 30 июня.

Вместе с министром в город приедет его предшественник Дмитрий Кобылкин, который сейчас является главой комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды в Государственной думе.

Как отмечает издание, предстоящая повестка еще неизвестна. Однако, по словам осведомленного источника, Козлов приедет по приглашению бывшего губернатора Воронежской области Алексея Гордеева, ныне — вице-спикера Госдумы.

Кроме того, Гордеев является главой общественного совета партпроекта ЕР «Чистая страна», с деятельностью которого, вероятнее всего, и будет связан министерский визит. На сайте реготделения партии 23 июня появилась информация, что в Воронежском биосферном заповеднике пройдет выездное заседание совета партпроекта. Заповедник выбран площадкой неслучайно — в этом году он отмечает вековой юбилей.