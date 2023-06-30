Двое мужчин погибли в канализационном колодце в Оренбуржье

Тела двух мужчин обнаружили в канализационном колодце на территории социального учреждения в Оренбургской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося.

Трагедия произошла 26 июня. Тела мужчин 27 и 34 лет были обнаружены в подземном помещении учреждения. По предварительной версии, причиной гибели стало отравление неустановленными веществами. Об этом пишет 56orb.ru.

Известно, что погибшие воспитывались в детском доме в Гае, затем их перевели в Оренбург в учреждение для людей с проблемами здоровья. Предполагается, что один из потерпевших упал в колодец, а второй пытался вытащить товарища, пишет Orenday.

Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц».