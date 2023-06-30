В Москве СК возбудил дело после смерти оставленного «скорой» дома мальчика

В Москве после смерти 6-летнего мальчика, которого скорая помощь не стала забирать в больницу, возбуждено уголовное дело. Об этом 30 июня сообщил источник «Известий».

Дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

«Мать вызвала медиков, но у мальчика к тому моменту уже изо рта шла пена с кровью. Бригада «скорой» попробовала реанимировать малыша, но тот скончался», — рассказал собеседник.

Ребенку резко стало плохо после вечерней прогулки 26 июня. Дома мама мальчика заметила, что у него повысилась температура до 39,5 градуса. Женщина сбила температуру жаропонижающим, а на следующий день вызвала на дом педиатра.

Врач предположил, что у ребенка менингит и выдал направление на госпитализацию. Однако приехавшая по вызову «скорая» не стала забирать ребенка, объяснив решение тем, что симптомы якобы не соответствуют диагнозу. Ребенка оставили дома, однако вечером 27 июня у него снова поднялась температура, а около 3:00 ему стало плохо.

К этому моменту обстоятельства и причины смерти ребенка выясняются. По предварительным данным, у него был отек легких.

Ранее, 31 мая, в чувашской больнице умер мужчина, которого врачам пришлось везти до машины скорой помощи на тачке. По словам фельдшера и водителя скорой помощи, дорога к месту вызова проходит через овраг по деревянному мосту. Так как дорога после дождя размылась, существовал риск заноса и опрокидывания автомобиля в овраг. Сотрудникам бригады пришлось добираться до адреса вызова пешком.