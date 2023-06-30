Реклама
Прямой эфир
Общество
Вильфанд спрогнозировал жаркую погоду в Москве в начале июля
Общество
Серебряные медали будут получать выпускники с двумя четверками в аттестате
Общество
В Роспотребнадзоре подтвердили выявление сибирской язвы у жителя Тувы
Общество
Сбой в отправке багажа произошел в аэропорту Шереметьево
Политика
Лавров отметил признательность России Сербии
Происшествия
Взрыв произошел на территории нефтегазодобывающего управления «Елховнефть» в Татарстане
Мир
Лавров заявил о намерении РФ добиться скорейшего расширения Совбеза ООН
Мир
Российского хоккеиста задержали по подозрению в шпионаже в Польше
Происшествия
В Зеленограде двое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов
Туризм
Россияне стали больше интересоваться поездками в Азербайджан
Экономика
Курс доллара превысил 88 рублей впервые с 29 марта 2022 года
Общество
Суд принял решение по делу семи осужденных из-за пожара в «Зимней вишне»
Общество
Минтранс сообщил о росте авиаперевозок из РФ в Китай в январе–мае этого года

В Москве СК возбудил дело после смерти оставленного «скорой» дома мальчика

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве после смерти 6-летнего мальчика, которого скорая помощь не стала забирать в больницу, возбуждено уголовное дело. Об этом 30 июня сообщил источник «Известий».

Дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

«Мать вызвала медиков, но у мальчика к тому моменту уже изо рта шла пена с кровью. Бригада «скорой» попробовала реанимировать малыша, но тот скончался», — рассказал собеседник.

Ребенку резко стало плохо после вечерней прогулки 26 июня. Дома мама мальчика заметила, что у него повысилась температура до 39,5 градуса. Женщина сбила температуру жаропонижающим, а на следующий день вызвала на дом педиатра.

Врач предположил, что у ребенка менингит и выдал направление на госпитализацию. Однако приехавшая по вызову «скорая» не стала забирать ребенка, объяснив решение тем, что симптомы якобы не соответствуют диагнозу. Ребенка оставили дома, однако вечером 27 июня у него снова поднялась температура, а около 3:00 ему стало плохо.

К этому моменту обстоятельства и причины смерти ребенка выясняются. По предварительным данным, у него был отек легких.

Нескорая помощь: каждый десятый россиянин ждет медиков больше 40 минут
Дольше всего к пациентам врачи едут в небольших селах и крупных городах

Ранее, 31 мая, в чувашской больнице умер мужчина, которого врачам пришлось везти до машины скорой помощи на тачке. По словам фельдшера и водителя скорой помощи, дорога к месту вызова проходит через овраг по деревянному мосту. Так как дорога после дождя размылась, существовал риск заноса и опрокидывания автомобиля в овраг. Сотрудникам бригады пришлось добираться до адреса вызова пешком.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023