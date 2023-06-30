Появились первые фотографии нового Renault Scenic

В объективы журналистов попался автомобиль Renault Scenic, который в новом поколении отойдет от прежней концепции вместительного хэтчбека. Об этом 30 июня сообщает Motor1.

Новый Scenic будет представлен уже в следующем году. Судя по фотографиям автомобиля, которые были сделаны во время испытаний, новинка лишится решетки радиатора, что может значить, что модель вполне вероятно будет представлена в виде электрокара.

Ранее стали известны габариты нового поколения вместительного Renault: длина ― 4490 мм, ширина ― 1900 мм, высота ― 1590 мм, а размер колесной базы составляет 2835 мм. Примечательно, что новинка станет заметно больше нынешней итерации модели, которая, ко всему прочему, может похвастать тремя рядами сидений.

Полноразмерный внедорожник Haval H5 нового поколения 30 июня попал в объективы журналистов из Китая. Вероятно, новинка будет оснащаться двумя силовыми установками на выбор: 224-сильным турбированным двигателем объемом 2 л и двухлитровым «дизелем» мощностью 166 л.с.