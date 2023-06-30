Житель Тувы госпитализирован с сибирской язвой

Житель Тувы госпитализирован с признаками сибирской язвы. Мужчина участвовал в убое лошади.

По данным прокуратуры, жители села Бижиктиг-Хая произвели убой животного для сдачи мяса 23 июня. Спустя шесть дней один из мужчин обратился в районную больницу с жалобой на ухудшение самочувствия 30 июня пациента перевели в инфекционную больницу Кызыла с предварительным диагнозом «сибирская язва». Об этом пишет ИА «Ура.ру».

Установлено, что мясо конины без ветеринарного свидетельства приобрел житель города Ак-Довурак. Продукция изъята для лабораторных исследований. Кроме того, специалисты проверяют здоровье забойщиков и покупателя мяса.

Прокуратура поставила на контроль ход проверки по факту заболевания сибирской язвой. В Барун-Хемчикском районе проводятся ограничительные мероприятия.

В начале июня карантин по сибирской язве ввели в Тамбовской области. Эпизоотическим очагом объявили территорию пастбища вблизи деревни Шача Молоканская в Бондарском районе.