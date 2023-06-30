Астраханца обвинили в незаконном вылове рыбы из Красной книги

Жителя Астраханской области накажут за незаконный вылов рыбы, которая занесена в Красную книгу региона. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 30 июня.

По информации ведомства, инцидент произошел в декабре 2022 года на Волге в границах особо охраняемой природной территории «Волго-Ахтубинское междуречье». Житель Черноярского района при помощи запрещенного орудия лова — нереды выловил 27 особей миноги.

Пойманную рыбу злоумышленник хранил дома в морозильной камере. Позднее ее изъяли сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело, которое уже направлено мировому судье для рассмотрения по существу, отмечает «Астрахань-24».

Ранее в июне сообщалось, что в Сахалинской области принято решение усилить охрану нерестовых рек на время лососевой путины.