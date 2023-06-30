Сбой в отправке багажа произошел в аэропорту Шереметьево

В аэропорту Шереметьево из-за технических причин произошел сбой в отправке багажа, сообщила 30 июня директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

«29 июня 2023 года в 19:45 мск в аэропорту Шереметьево из-за технических причин произошел сбой в отправке багажа пассажиров российских и зарубежных рейсов. При этом вылет пассажиров и рейсов по всем направлениям обеспечивался по расписанию», — уточнила она.

По ее словам, с 5:10 мск 30 июня система обработки багажа полностью восстановлена силами IT-служб авиагавани, обслуживание пассажиров и рейсов обеспечивается в штатном режиме.

«Неотправленный багаж полностью обработан, досылается пассажирам следующими в пункты назначения рейсами», — сказала Захаренкова, добавив, что Шереметьево приносит извинения путешественникам и перевозчикам.

Ранее, 25 апреля, директор дирекции IT-систем управления производством аэропорта Сергей Пашинский сообщил, что запуск эксперимента в Шереметьево по использованию биометрии при посадке на рейс откладывается. По его словам, устройства для пропуска по биометрии будут установлены на входе в «чистую» зону и на выходах на посадку на внутренних воздушных линиях.