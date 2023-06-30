Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве возникают серьезные сомнения в адекватности многих западных руководителей.

«Которые публично, официально говорят: да, мы, как члены правительства, понимаем, что наши избиратели страдают, но мы обязаны это делать ради украинской победы над Россией. Разве это адекватно? Разве это отражает национальные интересы?» — отметил глава российской дипломатии, выступая 30 июня на онлайн-брифинге.

Также Лавров подчеркнул, что Западу, в свою очередь, «не надо беспокоиться за национальные интересы России». Более того, РФ не обязана давать никакие заверения миру, что страна не скатывается к смуте после попытки вооруженного мятежа. Таким образом он ответил на один из вопросов.

По его словам, Москва действует транспарентно, на эту тему высказывали все политические силы нашей страны, в том числе глава государства Владимир Путин.

Одной из мер поддержек Украины, которая сказывается на ухудшении жизни коренного населения Европы, является размещение украинских беженцев. Так, 9 июня, издание AP News заявило, что некоторые страны Европейского союза (ЕС) устали от солидарности с беженцами из Украины. Согласно специальному докладу советника ЕС по Украине Лодевейка Ашера, в принимающих странах семьи с низким и средним уровнем дохода стали чаще сталкиваться с кризисными моментами в стоимости своего проживания.

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