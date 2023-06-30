Вышитая карта Пензенской области пополнилась новыми узорами

Карта Пензенской области, которую вышивают местные мастерицы, пополнилась образцами русской, армянской и еврейской традиционной вышивки. Об этом информирует Telegram-канал министерства культуры и туризма региона.

Как пояснили в ведомстве, в регионе проживают представители множества этносов. Их материальная и духовная культура отражена в мотивах народных вышивок, на основе которых с использованием старинных узоров создается вышитая карта региона.

К работе над проектом привлекли представителей национально-культурных автономий, которые представят на карте особенности традиционных вышивок разных народов. Их координируют сотрудники Пензенского краеведческого музея.

Карту планируется презентовать на фестивале «Вышитая Россия» в августе этого года, который пройдет в Чебоксарах. К проекту уже присоединились 60 российских регионов, и заявки продолжают поступать, отмечает ИА «Пенза-пресс».