Лавров заявил о намерении РФ добиться скорейшего расширения Совбеза ООН

Россия будет добиваться скорейшего расширения Совета безопасности ООН за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом в пятницу, 30 июня, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД РФ считает, что всем государствам необходимо не только подтвердить приверженность всем принципам ООН, но и выполнять их на практике. По его словам, странам также нужно привести состояние главных органов всемирной организации в соответствие с современными реалиями, в частности, провести реформу Совбеза. Лавров напомнил, что в СБ ООН западные занимают шесть мест из 15. Политик назвал такое распределение несправедливым.

«Поэтому мы будем добиваться как можно более скорого расширения членского состава Совета Безопасности путем включения в этот состав стран Азии, Африки и Латинской Америки. Попытки к этому списку добавить еще и дополнительные западные кандидатуры, они контрпродуктивны и абсолютно бесперспективны. Доминирование заканчивается, пора переходить к равноправию. Если уж все за демократию, давайте не будем забывать, что демократия требуется и в международных отношениях», — сказал он.

Ранее, 8 июня, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил мнение, что Совбез ООН нуждается в реформировании. Он заявил, что ООН остается единственной всеобщей глобальной организацией, которая объединяет страны, но без комплексной реформы государства не смогут справиться с вызовами.

22 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в обсуждении реформы Совбеза ООН необходим консенсус. Эта тема, по его словам, обсуждается уже не один год.

В конце декабря 2022 года генсек ООН Антониу Гутерриш отмечал, что возможность расширения числа постоянных членов Совета Безопасности ООН всерьез рассматривается.

До этого, в октябре, постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил в интервью «Известиям», что Индия и Бразилия рассматриваются Россией как серьезные претенденты на роль постоянных членов Совбеза ООН.

Совет Безопасности является одним из главных органов ООН. В него входят пять постоянных членов — Россия, Китай, США, Великобритания, Франция — и еще десять, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН. Постоянные члены Совбеза имеют право вето.