Жителю Алтая вынесли приговор за смертельное ДТП в Рязанской области

Суд в Рязанской области вынес приговор водителю из Алтайского края, пассажир которого погиб в ДТП. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что 5 марта 2022 года в темное время суток водитель Toyota Camry двигался по территории Сасовского района Рязанской области с превышением скорости. В результате он наехал на ограждение дороги. Его пассажир скончался на месте, пишет РИА «7 новостей».

Суд признал автомобилиста виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Его приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. В последующие 2,5 года он не имеет права садиться за руль, уточняет 62INFO.ru.

20 июня сообщалось, что жителю города Заринска Алтайского края предъявлено обвинение по делу о гибели двух детей и взрослого в пьяном ДТП. По ходатайству следователя 43-летнего водителя Toyota Camry заключили под стражу.