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Реорганизацию детской и взрослой туберкулезной больниц проведут в Омске

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В Омске проведут реорганизацию детской и взрослой туберкулезных больниц. Учреждения объединят до конца 2023 года.

По данным ИА «Город55», средства на проведение реорганизации выделяет областное министерство здравоохранения. Специализированная детская туберкулезная клиническая больница, расположенная на улице Крыловской, будет присоединена к клиническому противотуберкулезному диспансеру. Объединение требуется для повышения эффективности оказания медицинской помощи. Дети смогут получать дополнительные виды помощи за счет лабораторной части и оборудования диспансера.

В минздраве отмечают, что пока неизвестно, кто возглавит учреждение после реорганизации. Должность главного врача противотуберкулезного диспансера занимает Марина Татаринцева, детское учреждение возглавляет Елена Цыганкова.

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