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Службы Биробиджана перевели в режим готовности из-за непогоды

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На территории ЕАО в пятницу, 30 июня, сохранятся сильные, местами очень сильные дожди. Коммунальные службы Биробиджана в том числе приведены в режим повышенной готовности. Специалисты администрации столицы автономии следят за гидрологической обстановкой.

Под особым контролем находятся поселки, подверженные подтоплению. Аварийные бригады энергетиков, управляющие компании, коммунальные службы готовы оперативно устранять последствия непогоды, сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на мэра Биробиджана Максима Семенова.

На дрогах и тротуарах скапливается вода, так как ливневая канализация не справляется с осадками. В соцсетях появляются сообщения от жителей о протекающих крышах. УК дано поручение оперативно реагировать на обращения.

Тем временем, как сообщили ИА AmurMedia в управлении МЧС по Хабаровскому краю, непогода до этого региона не доберется. В выходные в Хабаровском крае обещают жаркую погоду до +26 градусов. Дожди возможны лишь в субботу.

В Приморском крае, несмотря на периодически сильные осадки, ситуация на водоемах оценивается как стабильная. Из-за локальных дождей уровень воды в ближайшие двое суток поднимется примерно на 30 см, сообщает Vostokmedia со ссылкой на Примгидромет. В некоторых местах — до 0,8 м. Поэтому специалисты не ожидают серьезного выхода из берегов на большей части водоемов.

Ранее синоптики предупредили о том, что в Москве в пятницу, 30 июня, пройдут сильные дожди, с грозой и градом в некоторых районах. Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +18…+20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +13 градусов.

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