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Тарасова назвала Костомарова переломившим судьбу

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Фигурист Роман Костомаров переломил судьбу, когда выжил после тяжелой болезни и начал восстанавливаться. Об этом 30 июня «Известиям» заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Я в восторге от того, что я вижу, что происходит с Романом. Он так тяжело болел. Врачи наши сделали всё возможное, чтобы он поправился. И он сам, и его семья, и жена боролись за жизнь эти тяжелые месяцы. Он показывает нам чудеса духа, который есть у всех олимпийских чемпионов», — сказала она.

Тарасова назвала Костомарова примером для других людей, которые попали в тяжелую ситуацию.

«Я благодарю время за то, что я вижу, что есть такие люди, способные переломить судьбу. Просто потрясающий характер, человеческий, мужской. Всей стране надо показывать, как люди трудятся, чтобы выжить», — сказала тренер.

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Ранее в этот день олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что она в восторге от того, в какой форме находится Костомаров. По ее словам, фигурист выглядит так, будто с ним ничего не произошло.

29 июня Костомаров показал, как он выполняет упражнения с протезами. На кадрах запечатлено, как он под присмотром медиков сначала разминается с надетыми на ноги протезами, а потом делает несколько махов.

Ранее, 26 июня, стало известно, что немецкие врачи консультировали Костомарова по установке протезов. Сейчас он пользуется временными биометрическими, однако ими пока сложно управлять. Новые, более легкие протезы находятся в процессе изготовления.

Костомаров был госпитализирован 10 января. До этого он пожаловался на слабость и боли в груди. У спортсмена была диагностирована левосторонняя пневмония, которая, по некоторым данным, перешла в двустороннюю. В начале февраля из-за развившейся гангрены ему сделали операции по ампутации стоп и кистей рук. Позже у него диагностировали сепсис и гематому головного мозга. Кроме того, Костомаров перенес два инсульта.

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