Волжский проспект в Самаре перекрыли на 10 дней

Участок дороги на Волжском проспекте в Самаре перекрыли в 5 утра в пятницу, 30 июня, из-за ремонта теплотрассы. Ограничения продлятся 10 дней — до 5 утра 10 июля, сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет об участке от Ульяновской до Студенческого переулка, отмечает НИА «Самара». Несмотря на то что отрезок совсем небольшой, привыкшим ездить по Волжскому проспекту автомобилистам придется искать объездные пути.

Ранее в июне сообщалось, что в Кошкинском районе Самарской области отремонтируют участок автодороги Сергиевск – Челно-Вершины – Кошки – Островка – Новое Фейзуллово – Мамыково – граница района.