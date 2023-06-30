Убившая годовалого ребенка москвичка страдала психическим расстройством

Москвичка, которая 29 июня убила годовалого сына, страдает психическим расстройством. Об этом рассказал источник «Известий» в пятницу, 30 июня.

«Зимой 2023 года ей ставили диагноз в специализированном лечебном заведении», — сообщил источник. Из-за этого суд не будет избирать для женщины меру пресечения.

С места происшествия ее увезли на «скорой», так как женщина была в невменяемом состоянии.

Ранее, 29 июня, стало известно, что в квартире жилого дома обнаружили тело годовалого ребенка, в убийстве которого подозревают его мать. В полицию обратился отец ребенка. По словам мужчины, он вернулся домой и нашел тело малыша.