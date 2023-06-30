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Седан Omoda S5 GT прошел сертификационные испытания в России

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Фото: OMODA
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«Заряженная» версия седана Omoda S5 GT, которая готовится к выходу на российский рынок, прошла сертификационные испытания в России. Об этом 30 июня, в пятницу, сообщает пресс-служба компании.

Дебют новинки состоится в августе, ближе к этому времени станут известны цены на седан, а также список комплектаций.

Omoda S5 GT отличается от стандартной версии седана как под капотом, так и внешне. Автомобиль в спортивной комплектации будет поставляться с бензиновым турбодвигателем объемом 1,6 л и мощностью 150 л.с. в паре с роботом DCT7.

Кроме того, для GT характерен более агрессивный дизайн решетки радиатора и более спортивный силуэт автомобиля. Кроме того, новая версия предлагает покупателю черное глянцевое покрытие легкосплавных колесных дисков, а также оранжевую окраску увеличенных тормозных суппортов.

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Тест-драйв Omoda C5

21 июня Omoda, суббренд китайского производителя Chery, представила электрокар C5, который базируется на одноименной версии с двигателем внутреннего сгорания. Omoda C5 EV оснащен электродвигателем мощностью 204 л.с. (350 Нм), который расположен на передней оси. Запас хода составляет 550 км на одной зарядке.

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