Режим повышенной готовности ввели в Барнауле из-за разлива нефтепродуктов

В Центральном районе Барнаула объявлен режим повышенной готовности в связи с разливом нефтепродуктов в реке Барнаулке. Об этом сообщает городская мэрия.

Информация о маслянистых пятнах поступила 29 июня около 22:00. Выехавшая на место опергруппа подтвердила наличие на поверхности воды нефтепродуктов вдоль берега реки Барнаулки от проспекта Социалистического до площади Баварина.

В 23:30 власти приняли решение ввести режим повышенной готовности. Специалисты центра гигиены и эпидемиологии отобрали пробы воды. На реке установлены боновые заграждения, задерживающие распространение загрязнения, пишет altapress.ru.

Сейчас спецорганизация проводит работы по удалению масляных пятен с поверхности реки. В работах задействованы 23 человека и восемь единиц техники.

В Барнаульском водоканале считают, что угрозы попадания нефтепродуктов в систему городского водоснабжения нет. Ситуация находится на контроле регионального правительства и администрации города.

12 июня два танкера ТР-901 и ТР-900 «Ерофей Хабаров» столкнулись на реке Лене в районе поселка Алексеевск Иркутской области. У «Ерофея Хабарова» была повреждена одна из емкостей на 138 т топлива, которое начало выливаться в акваторию. Был объявлен режим ЧС, его сняли лишь 26 июня, после того как власти посчитали, что кризис миновал.