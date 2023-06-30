Авиасалон МАКС не состоится в 2023-м, но пройдет в 2024 и 2025 годах

Авиасалон МАКС-2023 перенесли на 2024 год, сейчас он по-прежнему работает с участниками и экспонентами из зарубежных дружественных стран, заявили в Telegram-канале авиасалона.

Известно, что вопреки регламенту проведения мероприятия раз в два года, МАКС пройдет еще и в 2025 году.

Как указали организаторы мероприятия, международная аэрокосмическая выставка была и останется визитной карточкой российской аэрокосмической отрасли, так как именно там проходят мировые премьеры отечественных воздушных судов, ракет, двигателей и космической техники.

Международный авиационно-космический салон (МАКС) — это международная аэрокосмическая выставка, которая проводится с периодичностью раз в два года в городе Жуковском на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова недалеко от Москвы. Впервые выставка состоялась в 1993 году. Ее цель — демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами.

Последний раз мероприятие проходило в 2021 году.