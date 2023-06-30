КамАЗ повышает зарплаты своим сотрудникам

Российский КамАЗ с 1 июля повышает размер зарплат своих сотрудников, сообщает «Известиям» 30 июня пресс-служба предприятия.

Индексация тарифов и окладов сотрудников КамАЗа составит 10%. Ранее автопроизводитель поднимал зарплаты осенью 2022 года — тогда рост окладов был равен 4%. До этого КамАЗ поднимал зарплаты сотрудников в мае прошлого года: размер индексаций составил 5,2%.

Ханс-Петер Мозер с 29 июня назначен гендиректором автозавода «Москвич».

Ранее Мозер занимал должность на КамАЗе. Об уходе Ханса-Петера Мозера с КамАЗа стало известно в сентябре 2022 года. Тогда топ-менеджер говорил, что «принял решение продолжить свой профессиональный путь в качестве независимого предпринимателя».