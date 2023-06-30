Руку работницы ульяновского завода затянуло в горячий пресс

Несчастный случай произошел с работницей производства ООО «ТЕХМА» в деревне Салмановка Ульяновского района. Руку женщины затянуло в горячий пресс, сообщает пресс-служба Госинспекции по труду Ульяновской области.

Трагедия случилась 21 июня. 35-летняя машинист вакуумно-формовочной машины очищала от бумажной упакови работающий транспортер автоматической машины горячего прессования. Внезапно ее руку затянуло во вращающиеся части оборудования. Пострадавшую госпитализировали с тяжелейшими травмами.

В настоящий момент создана комиссия по расследованию этого случая, пишет ulpravda.ru. Ее возглавляет главный государственный инспектор труда областной Госинспекции труда. Специалистам предстоит выяснить обстоятельства ЧП и определить лиц, ответственных за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая.

Похожий случай произошел в конце апреля в Нижнем Тагиле. У работницы пекарни на «Тагилстрое» затянуло руку в машину, которая месит тесто.