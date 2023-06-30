Жару до +34 градусов спрогнозировали в Оренбургской области

Синоптики спрогнозировали наступление жары в Оренбургской области в ближайшие дни. Температура повысится до +34 градусов.

Согласно прогнозам, до конца суток 30 июня скорость ветра будет составлять 11–16 м/с. РИА «Оренбуржье» отмечает, что осадков не ожидается. Температура составит +29…+34 градуса.

1 июля в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, которые будут сопровождаться грозами. Температура воздуха незначительно снизится и составит +27…+32 градуса, пишет «Урал56.Ру». На западе будет немного прохладнее — до +26 градусов.

Максимальная температура воздуха 2 июля составит +28 градусов.

Ранее возвращение жары спрогнозировали для Тюменской области. Пик жары ожидается 4 июля, когда воздух прогреется до +31 градуса.