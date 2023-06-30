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«Ъ»: правительство может разрешить рост тарифов мобильных операторов на 5% выше инфляции

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В России возможен рост тарифов мобильных операторов на 5% выше инфляции. Власти готовы пойти навстречу бизнесу, сообщила 30 июня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Целью увеличения платы за тариф является модернизация сетей для их стабильной работы. При этом, как отметили изданию в «Мегафоне», рост цен будет ограничен высокой конкуренцией на рынке.

При этом в правительстве признали, что инвестиции компаний в сети на фоне высокой закредитованности и социальной нагрузки снижаются. Соответственно, снижается качество услуг.

«Однако власти готовы пойти навстречу бизнесу только при условии поэтапного повышения цен, сохранения дифференцированного подхода в формировании тарифов для разных групп населения, а также гарантий вложений в развитие и модернизацию сетей», — пишет газета со ссылкой на источник в министерстве.

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28 июня в пресс-службе МТС сообщили, что в некоторых регионах Поволжья наблюдаются проблемы с услугами связи. Между тем не исключено, что мог произойти сбой в работе HLR (Home Location Register) — системы, отвечающей за регистрацию абонентов в сети. В настоящий момент проблемы решены.

Ранее, 23 мая, произошел сбой в сети провайдера интернет-услуг «Ростелеком». В компании объяснили это возникшей технической проблемой на одной из европейских площадок обмена трафиком.

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