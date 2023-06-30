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Журова оценила видео с тренировками Костомарова

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Фото: соцсети
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Фигурист Роман Костомаров, судя по последним видео с ним, находится в отличной спортивной форме. Таким впечатлением поделилась с «Известиями» 30 июня олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Потрясающее видео, мне даже показалось, что у Романа отличная спортивная форма, как будто он готовится к соревнованиям. Он справляется со всем абсолютно прекрасно. Я даже не удивлюсь, если он действительно еще будет выступать и мы увидим его в новой спортивной ипостаси», — рассказала она.

По ее словам, Костомаров выглядит так, будто с ним ничего не произошло. Журова рассчитывает, что после выписки из больницы он продолжит проявлять себя творчески.

«Позитив, улыбка, видно, что человек не собирается отступать и будет идти только вперед. Это потрясающе, он, как всегда, в своем репертуаре. Видно, что он со всем справился и предстал перед нами таким, каким был раньше. Я никаких изменений в нем не вижу, как будто ничего не произошло», — сказала бывшая спортсменка.

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29 июня Костомаров показал, как он выполняет упражнения с протезами. На кадрах запечатлено, как он под присмотром медиков сначала разминается с надетыми на ноги протезами, а потом делает несколько махов.

Ранее, 26 июня, стало известно, что немецкие врачи консультировали Костомарова по установке протезов. Сейчас он пользуется временными биометрическими, однако ими пока сложно управлять. Новые, более легкие протезы находятся в процессе изготовления.

Реабилитацию Костомарова ежедневно контролируют специалисты, в том числе психологи. Хотя 20 июня источник «Известий» рассказывал, что фигурист отказался от терапии, пройдя только пару сеансов весной.

Костомаров был госпитализирован 10 января. До этого он пожаловался на слабость и боли в груди. У спортсмена была диагностирована левосторонняя пневмония, которая, по некоторым данным, перешла в двустороннюю. В начале февраля из-за развившейся гангрены ему сделали операции по ампутации стоп и кистей рук. Позже у него диагностировали сепсис и гематому головного мозга. Кроме того, Костомаров перенес два инсульта.

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