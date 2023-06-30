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Депутат Европарламента рассказал о влиянии антироссийских санкций на жителей ЕС

Депутат ЕП Уоллес: антироссийские санкции ударили по простым гражданам ЕС больше, чем по РФ
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Фото: Global Look Press/XinHua/Ren Pengfei
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Санкции наносят больше урона по гражданам ЕС, чем по России. Об этом в пятницу, 30 июня, заявил в своем Twitter-аккаунте депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

«Монополия корпоративной власти позволяет компаниям повышать цены, чтобы максимизировать прибыль, при этом удерживая заработную плату простым сотрудникам», — написал он.

По мнению парламентария, Европа переживает кризис уровня жизни.

«Дружба» врозь: что вошло в 11-й пакет антироссийских санкций ЕС
И на какие еще страны окажут влияние меры, направленные против РФ

23 июня Евросоюз ввел в действие 11-й пакет антироссийских санкций. Всего новые рестрикции коснулись более 71 физического лица 33 структур. Среди них в том числе военные корреспонденты, высокопоставленные чиновники, предприниматели и IT-корпорации, уточняла «Газета.Ru».

Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ в качестве ответной меры наложит санкции на журналистов и чиновников Евросоюза. При этом МИД РФ сообщил, что Россия расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в РФ, в ответ на очередные санкции.

Позднее, 26 июня, исполняющий обязанности постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что цель 11-го пакета санкций ЕС — втянуть в экономическое противостояние с Россией как можно больше стран.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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