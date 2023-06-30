Мэра города в Кузбассе задержали за махинации с жильем

Главу города Анжеро-Судженска Александра Рыбалко задержали по подозрению в махинациях с жильем на 117 млн рублей. Об этом 30 июня сообщило Следственное управление СК России по Кемеровской области.

Вместе с ним задержан бывший председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Анжеро-Судженского городского округа. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).

«В период с октября по декабрь 2020 года подозреваемые организовали заключение с коммерческой строительной фирмой 40 муниципальных контрактов в целях последующего приобретения квартир для переселяемых из ветхого и аварийного жилья, а также детей-сирот путем инвестирования в строительство двух жилых многоквартирных домов», — сообщило ведомство в Telegram.

Застройщику были выделены 117 млн рублей, однако фирма не завершила строительство и сейчас находится на стадии ликвидации.

В ходе расследования следствие установит все обстоятельства совершенного преступления и возможную причастность к нему других лиц. Оперативное сопровождение осуществляют региональные управления ФСБ и МВД России.

Накануне была задержана зампред правительства Карачаево-Черкесии Ирина Гербекова вместе с еще шестью людьми. Она подозревается в хищении средств, выделенных на развитие здравоохранения. Причиненный ущерб оценивается в 100 млн рублей.