Из детского лагеря «Магистраль» в Кузбассе госпитализированы 12 детей

Из оздоровительного детского лагеря «Магистраль» в Кузбассе госпитализированы 12 детей с признакам и отравления, о чем в пятницу, 30 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской железной дороги.

«В связи с выявлением случаев ухудшения самочувствия детей приостановлена работа оздоровительного лагеря «Магистраль» в городе Салаир Кемеровской области», — рассказали в пресс-службе.

Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту проводит проверку организации летнего оздоровительного лагеря.

Ранее, 19 июня, в Перми несколько детей отравились в кафе. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону, острая кишечная инфекция была зафиксирована у пяти из 27 детей, прибывших из Екатеринбурга с целью туризма.

На кафе были составлены протоколы о временном запрете деятельности согласно административному правонарушению по ст. 6.6 КоАП («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»).