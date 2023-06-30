В Хабаровском крае истощенный амурский тигр напал на лесозаготовителя

В Хабаровском крае на лесозаготовителя напал истощенный амурский тигр. Об этом 30 июня сообщает управление охотничьего хозяйства правительства края.

«Сильно истощенный тигр напал на рабочего лесозаготовительной бригады на деляне в 5 км от поселка Золотой муниципального района им. Лазо», — говорится в сообщении управления в Telegram-канале.

Пострадавший получил легкие телесные повреждения, отмечает «Газета.Ru».

Ранее, 28 мая, сообщалось о нападении амурского тигра на женщину в Уссурийском городском округе в Приморском крае. Она была в числе группы, которая пошла по следу тигра и проигнорировала неоднократный предупредительный рев хищника. Зверь ранил ее и скрылся в тайге. Девушку доставили в больницу.